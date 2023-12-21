الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير الخارجية البريطاني: قدمنا 75 مليون دولار مساعدات إلى غزة

ديفيد كاميرون وزير
ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني

قال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، إننا نعمل من أجل ضمان تدفق المساعدات لقطاع غزة، ويجب زيادة حجم المساعدات لسكان القطاع.

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وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره البريطاني حول الأوضاع في غزة

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بريطانيا قدمت 75 مليون دولار مساعدات إلى غزة

وأضاف "كاميرون" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ بريطانيا قدمت 75 مليون دولار مساعدات إلى غزة، وأننا نعمل مع مصر لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعلينا إبقاء المعابر مفتوحة لنقل المساعدات لغزة.

الأوضاع الإقليمية

كما رحب وزير الخارجية بنظيره البريطاني، متطلعًا لاستمرار التواصل معه خلال الفترة المقبلة؛ لتحقيق المصالح اتصالًا بالأوضاع الإقليمية المتوترة.

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