الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الهلال الأحمر الفلسطيني: القصف الإسرائيلي يقتل عددًا كبيرًا من مسعفي غزة

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

 أكد عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال يحاصر نقطة طبية تابعة لهم في تل الهوى بقطاع غزة.

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استشهاد وإصابة العشرات في غارات متواصلة على جباليا ومناطق قطاع غزة

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الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مبنى للهلال الأحمر في جباليا شمال غزة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة:

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدًا كبيرًا من المسعفين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أنهم يواجهون صعوبات في الوصول إلى أماكن انتشال الشهداء والجرحى لا سيما بعد انقطاع الاتصالات في غزة.

الاحتلال أخلى مستشفى القدس قسرًا:

 تابع: "الاحتلال أخلى مستشفى القدس قسرًا، وطواقمه تعمل في المستشفى الميداني برفح، وأن مئات الجرحى يموتون لانعدام الخدمة بمجمع الشفاء".

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