بسبب معاكسة الفتيات.. مقتل شخص على يد آخرين بالخانكة

شهدت قرية عرب العيايدة، التابعة لمدينة ومركز الخانكة، بمحافظة القليوبية، مقتل شخص على يد عدد من المتهمين ، وذلك بسبب خلافات بينهم بسبب معاكسة فتاتين ، من قبل المتهمين ، قاموا علي إثرها بضرب المجني عليه بطلقات نارية في الرأس، بعد إعداد كمين له أثناء عمله بتوزيع الدقيق ، فلقى مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بدفن الجثة بعد الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

بسبب معاكسة الفتيات.. مقتل شخص علي أخرين بالخانكة



كانت البداية بتلقي مأمور مركز شرطة الخانكة، بلاغًا من الأهالى يفيد بورود بلاغ من المستشفى بوصول عامل جثة هامدة، وتم على الفور إخطار كل من اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي.



بالفحص تبين أن الجثة للمدعو" محمد أ الشهير بموزة “ في العشرينات من عمره، مقيم بالخانكة ، مصاب به عدة إصابات علي رأسه، والتى أدت إلي وفاته،، والذين أكدوا أن المجني عليه حسن السمعة ولم يكن المقصود ، و أن سبب المشاجرة معاكسة أحد أقارب المتهم لفتاتين ، وبلغ الفتيات أقاربهم والذين انتقموا من المتسبب المعاكسة بقتل أبن عمه وهو المجني عليه ”موزة"، علي حسب شهود العيان .



علي الفور، تم تشكيل فريق بحث قادة رئيس مباحث المركز، ومازال البحث عن المتهمين الذين لاذوا بالفرار .

، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى التصريح بالدفن عقب ذلك.

كما شيع أهالى مدينة الخانكة ، بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالخانكة ، داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان