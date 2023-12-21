صحة قنا تعقد تدريبات مكثفة لمكافحة العدوى بالإدارات الصحية

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إدارة مكافحة العدوي بالمديرية بعقد سلسلة تدريبات مكثفة لفريق مكافحة العدوي بالإدارات الصحية والوحدات الصحية.

وأكد بدران، أن التدريب قدم جرعة علمية حديثة حول الإحتياطات القياسية لمكافحة العدوي سواءً التعقيم ، غسل الأيدي ، والأساليب المانعة للتلوث.

وأضاف بدران، أن التدريب الذي أستمر علي مدار أسبوع كامل وقدم محتواه العلمي الدكتورة أميرة محمد قللي مديرة إدارة مكافحة العدوي والدكتور مصطفي الدسوقي عضو فريق مكافحة العدوي بالمديرية، قد أوضح الطرق اللازمة والواجب إتخاذها للتعامل والتخلص الآمن للنفايات الخطرة للحد من إنتشار العدوي بين المرضي والفريق الطبي، وضرورة تبني خطة موسعة تلتزم بها المستشفيات والوحدات الصحية في التوعية لكل الفرق بتلك الجهات حول أسس مكافحة العدوي وأثر ذلك علي الرعاية المقدمة.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بالتدريب الجيد والمستمر لكافة الفرق الطبية بالمحافظة.