طلعت مصطفى القابضة تعلن تفاصيل صفقة شراء فنادق بـ800 مليون دولار

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن ذراعها الفندقي الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "ايكون"، قامت بتوقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصة 39% مع حقوق إدارة كاملة.

قالت الشركة في بيان للبورصة خلال جلسة اليوم أن الحصة تصل إلى 51% خلال فترة زمنية محددة في شركة ليجاسي للفنادق طبقاً للبرنامج الزمنى للعقد المبرم.

وتمتلك شركة ليجاسى للفنادق 7 فنادق في مصر وهم سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، منتجع موفنبيك أسوان، سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتيجنبرجر التحرير، فندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، ماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك، والتي كانت مملوكة سابقاً للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث، بحسب بيان صحفي.

شركة ليجاسي، وهي شركة مشتركة بين صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الأثار وشركة إيجوث.

تم توقيع اتفاقية الاكتتاب النهائية في حضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس ادارة الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية، ووزير قطاع الأعمال العام- محمود عصمت، والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى هشام طلعت مصطفى، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي.

ويصل عدد فنادق أيكون بعد الاتفاقية إلى 15 فندقاً ويزيد من عدد غرفها الفندقية لتصل إلى حوالي 5 الاف غرفة، بما في ذلك المشاريع قيد التطوير والإنشاء.

وتصل قيمة الصفقة إلى 800 مليون دولار أمريكي عند وصول نسبة الملكية إلى 51% في شركة ليجاسى للفنادق، كما سيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخلية لشركة “أيكون"، بالإضافة إلى زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار أمريكي من قبل مستثمر استراتيجي دولي معروف للحصول على حصة أقلية في ICON بعد إعادة الهيكلة، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية.

ومن المتوقع مبدئيا أن يزيد الاستحواذ على محفظة الفنادق السبعة إلى مضاعفة إيرادات الفنادق المجمعة لمجموعة أيكون بالدولار الأمريكي في عام 2024 لتصل إلى أكثر من 250 مليون دولار أمريكي.

بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس مال شركة ايكون، فإن الشركة تعتزم استخدام جزء من تلك الزيادة في سداد الديون المستحقة عليها بالدولار الأمريكي.

وتهدف المجموعة من الاستثمار في تلك الفنادق الى القيام بتطوير وتحديث تلك الفنادق لرفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات أعلى، وتمكينها من جذب نوعية أرقى من السياحة إلى مصر، والاستفادة من أهميتها التاريخية الفريدة. ستؤدي أعمال التطوير والتحديث إلى زيادة إيراداتها نتيجة زيادة أسعار الغرف مقارنة بالمستويات الحالية التي حققتها هذه الفنادق.