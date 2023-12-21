الجيش الروسي ينشر مقاتلات حربية بالبحر الأسود

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، أن الجيش الروسي نشر حتى الآن أربع سفن حربية في مهمات قتالية في البحر الأسود وأخرى في بحر آزوف من دون حاملات صواريخ.

وذكرت القوات البحرية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم، الخميس، أنه منذ صباح اليوم، كانت هناك أربع سفن حربية روسية متبقية في مهمة قتالية في البحر الأسود وواحدة أخرى في بحر آزوف، ولكن لم تكن بينهم حاملات صواريخ.

وأضاف البيان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه بالإضافة إلى ذلك، تم رصد أربع سفن حربية روسية في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حاملتي صواريخ من طراز كاليبر وعلى متنهما ما يصل إلى 16 صاروخًا.

وحول القصف الروسي علي مناطق متفرقة من أوكرانيا.. أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي بشمال أوكرانيا صباح اليوم، أن الجيش الروسي قصف بلدة كراسنوبل التابعة للإقليم ليلة أمس بقذائف الهاون.

وذكرت الإدارة أن سلطات الإقليم سجلت ثمانية انفجارات متتالية بقذائف الهاون في البلدة، وأن الروس هاجموا الإقليم في آخر 24 ساعة بطائرات شاهد بدون طيار من ثلاثة اتجاهات هي تشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة وبريمورسكو بمنطقة أختارسك و منطقة كورسك الروسيتين.

وفي إقليم دونيتسك.. أعلن القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إيهور موروز، إصابة مدنيين اثنين جراء القصف الروسي على منطقة دونيتسك وتحديدا في كراسنوهوريفكا وتوريتسك.

وأضاف موروز أنه بشكل عام، منذ بدء الحرب الروسية، قُتل ما مجموعه 1792 شخصا وجُرح 4384 في منطقة دونيتسك، ولا تشمل هذه البيانات الضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وفيما يخص منطقة زابوروجيا.. أكد يوري مالاشكو رئيس الإدارة العسكرية لها، أن القوات الروسية قصفت 20 مدينة وقرية تابعة للمنطقة 139 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية، مشيرا إلى أن روسيا أطلقت خلال الهجمات 21 طائرة مسيرة، ومن بين البلدات التي تعرضت للقصف هيليابولي ونوفوداريفكا ومالا توكماشكا وروبوتين، وأن القصف أسفر عن تضرر منشآت مدنية.

وفي منطقة خيرسون.. أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية للمنطقة، بإصابة أربعة أشخاص، جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 131 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة، إن روسيا قصفت خيرسون بـ687 قذيفة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، باستخدام الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة، مضيفا أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.