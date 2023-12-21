أوكرانيا تعلن حصيلة قتلى الجيش الروسي خلال عامين من الحرب

كشف الجيش الأوكراني، اليوم، الخميس، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 350 ألفا و270 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و828 دبابة و10 آلاف و825 من المركبات المدرعة و8 آلاف و226 من النظم المدفعية و932 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و611 من أنظمة الدفاع الجوي و324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و919 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1208 من المعدات الخاصة و6 آلاف و342 طائرة مسيرة وإسقاط 1613 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية - في بيان لها اليوم نقلته (يوكرينفورم) - أن روسيا أطلقت خلال الليلة الماضية مجموعات من طائرات شاهد بدون طيار على أوكرانيا من ثلاثة اتجاهات: تشودا في شبه جزيرة القرم وبريمورسكو-أختارسك وكورسك.

وذكر البيان أنه تم إطلاق ما مجموعه 35 طائرة شاهد-136/131 على دفعات، في أوقات مختلفة خلال الليلة الماضية.

وأشار إلى أن الطيران التكتيكي ووحدات الدفاع الجوي ومجموعات النار المتنقلة التابعة للقوات الأوكرانية شاركت في محاولة اعتراض الأهداف القادمة، مضيفا أنه في النهاية، أسقط المدافعون الأوكرانيون 34 طائرة بدون طيار من أصل 35 طائرة معادية.

ومن جانبها، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم، تسجيل 99 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت (يوكرينفورم) عن هيئة الأركان قولها - في بيان لها - "إن القوات الروسية نفذت هجمات على أراض أوكرانية، خلال الليلة الماضية".

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 68 غارة جوية ونفذت 88 ضربة بقذائف صاروخية، على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية.

وقالت إن قوات المدفعية الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.