شاركت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، فى فعاليات ختام البرنامج التدريبي للدفعة الأولى من السيدات المشاركات ببرنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية " ، والذي جرى تنفيذه من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب ، خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 20 ديسمبر 2023 ، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، والذي استمر لمدة 23 يومًا تدريبيًا شاركت فيه 124 من السيدات والفتيات من مختلف الفئات والمراحل العمرية ، وهو ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات.

ويستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص للسيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا. وسيستمر هذا البرنامج 23 يومًا تدريبيًا للدفعة سيتم خلاله إثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.

تخرج الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود فى المحافظات" بالوادى الجديد



وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، إن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب السيدات ورفع المستوى لهن وتأهيل صف ثاني منهن بمديريات العمل لتولي مناصب قيادية في المستقبل ، فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بتدريب المرأة في جميع المجالات.

واضاف مدير المديرية أن برنامج "المرأة تقود " هو أحد المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر.

ويهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، وكذلك توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.