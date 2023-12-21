الداخلية تكشف ملابسات العثور على جثمان بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة العثور على جثمان أحد الأشخاص بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة لخلافات مالية بينهما.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك"- له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) بداخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم ملك صديق المجنى عليه (مبيض محارة ، له معلومات جنائية ، مقيم بالشقة محل البلاغ).

بالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن المجنى عليه تربطه علاقة صداقة بمالك الشقة محل البلاغ المشار إليه وأنه دائم التردد عليه وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بالشقة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات مالية بينهما قام على إثرها مالك الشقة بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بأن المتوفى مدين له بمبلغ مالى وأنه دائم التهرب منه وبتاريخ الواقعة حال تواجدهما بالشقة محل البلاغ ومطالبة المتهم من المجنى عليه بالمبلغ المالى حدثت مشادة كلامية بينهما قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض (سكين- ضُبط) محدثاً إصابته التى أدت لوفاته ولاذ بالهرب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم أسامة.أ بالحبس مع الشغل سنة بتهمة تعاطي المُخدرات في البساتين.

وتضمن حُكم المحكمة تغريم المُدان مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومُصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وبحضور السيد الأستاذ كريم عماد الدين فوزي وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه محمد أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.أ أنه في يوم 31 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المُخدرين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن عينة البول الخاصة بالمُتهم تحتوي على أيض الحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما ثبت من ذلك التقرير أن القطعتين البلاستيك المضبوطتين بمكان الواقعة عالقاً بهما آثار لمادة الميثامفيتامين المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.