مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط تكرم مديرة التمريض لبلوغها سن المعاش

في إطار حرص إدارة مستشفيات جامعة أسيوط على تكريم كوادرها تقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل، كرمت مستشفى الأطفال الجامعي، فاطمة عبد المنعم أحمد مدير إدارة التمريض لبلوغها سن المعاش، بحضور الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عماد حماد الدالي رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور محمد أمير فتحي مدير مستشفى الأطفال، والدكتور محمد جميل نائب مدير المستشفى للشئون الإدارية والجودة، والدكتور ياسر فاروق نائب مدير المستشفى للشئون الطبيةوالعلاجية، والدكتورة عزه الطيب رئيس وحدة العناية المركزة بالمستشفى، وأيمن محمد ثابت المدير المالي والإداري لمستشفى الأطفال، ونبيلة أحمد مدير عام التمريض بالمستشفيات، وعدد من العاملين.

وأشاد الدكتور إيهاب فوزي، بالكوادر المتميزة والمخلصة التي تعمل بالمستشفيات الجامعية، مؤكداً أن الأستاذة فاطمة لم تبخل يوماً بجهد أو بعلم أو بعمل، ومثالاً للأمانة والنزاهة، وأدت عملها بالصدق والإخلاص، وحسن الآداء، متمنياً له التوفيق ودوام التقدم فى حياته المقبلة.

ووجه الدكتور عماد الدالي كلمات شكر وتقدير للأستاذة فاطمة على عملها المتميز وإدارتها الحكيمه لهيئة التمريض بالمستشفى، مضيفاً أنها نموذجاً يحتذى به بين العاملين.

وأشار الدكتور محمد أمير إلى أن فاطمة كانت تعد أحد الدعائم الرئيسية بالمستشفى، وجميع العاملين بالمستشفى يقدرونها لما تتمتع به من نزاهه ونبل وعلاقات طيبه بين أصدقائها في العمل.

جدير بالذكر أن الدكتور إيهاب فوزي قدم درع المستشفيات الجامعية للأستاذة فاطمة عبد المنعم، كما قدمت إدارة مستشفى الأطفال درع المستشفى لها.

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية