وزارة العمل تتابع برامج تدريبية يحتاجها سوق العمل في قنا

بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ..

تابعت مديرية العمل بمحافظة قنا برامج التدريب المهني المجانية المنفذة بمركز التدريب المهني بقفط التابع للمديرية، والتي يستفيد منها 80 شاب وفتاة من مختلف الفئات العمرية، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمى WFP، التابع للأمم المتحدة لتدريب الشباب من الجنسين على بعض المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة.

ويأتي ذلك فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بهدف تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لإحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر، لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية، على مجالات ومِهن : الطاقة الشمسية، والتفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول، وصيانة الحاسب الآلي ، والتطريز اليدوى ،لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات المهارات الحديثة ،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل.



وأكد احمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، إن تلك التدريبات تأتى في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير مزيد من البرامج التدريبية على المهن المستحدثة والتى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، ودعم ومساندة الشباب في الحصول على فرص عمل لائق.

وأشار إلى أهمية تطوير المهارات المهنية للشباب والفتيات، ومنوهاً إلى أن هناك 4 دورات تدريبية جرى تنظيمها، شملت دورة في صيانة الحاسب الآلي يستفيد منها 20 شابًا وفتاة بواقع 56 يوم تدريبي، ودورة في صيانة الهواتف المحمولة يستفيد منها 20 شابًا وفتاة بواقع 56 يوم تدريبي، بالإضافة إلى دورتين في مجال التفصيل والخياطة تستفيد منها 40 فتاة بواقع 46 يوم تدريبي.