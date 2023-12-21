انزلقت قدمه.. العثور علي جثة شاب في مياه الرياح التوفيقي بكفر شكر

عثرت أجهزة الأمنية بالقليوبية ، وأهالي كفر شكر بمحافظة القليوبية، على جثة لشاب طافية بمياه ترعة الرياح التوفيقي، حيث تبين سقوط أحد الأشخاص أثناء توقفه أمام إحدى الكافتيريات لتناول مشروب والاستراحة خلال سفره، وقيام والدته "معلمة" بمحافظة الدقهلية، بتحرير بلاغا بتغيب نجلها منذ 5 أيام، وذلك بعد إخبارها بذهابه إلى القاهرة لشراء بعض قطع الغيار لسيارت.



في وقت مسبق ، تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ مأمور قسم شرطة أول المنصورة من "س.ا.ا" 56 عاما مدرسة بغياب نجلها "أ.م" 30عاما، عامل بعد خروجه للتوجه إلى القاهرة لشراء بعض قطع الغيار لسيارته ولم يعد من 5 أيام من تاريخ إبلاغها وعللت عدم إبلاغها في حينه لقيامها بالبحث عنه ولم تتهم أحدا او تشتبه فى غيابه جنائيا.

تفاصيل الواقعة



وتبين من التحريات؛ قيام المتغيب بإغلاق هاتفه المحمول منذ تاريخ تغيبه.

وفى وقت سابق وردت إشارة من مديرية أمن القليوبية يتضمن المحضر رقم 4598 إداري مركز كفر شكر ببلاغ بعض الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الرياح التوفيقي دائرة مركز كفر شكر.



وبالفحص تبين أن الجثة المعثور عليها بذات مواصفات الشاب المفقود والمحرر بشانه محضر تغيب بقسم شرطة أول المنصورة وعثر عليه يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وعثر بحوزته على رخصة قيادة باسمه ومبلغ مالي 450 جنيها وساعة يد.



وقررت والدته أن الجثمان لنجلها وأضافت بقيامه بالاتصال بها هاتفيا وقرر لها انه متواجد على حافة الترعة التي عثر على جثمانه بها لتناول المشروبات الساخنة والاستراحة لفترة قصيرة، ورجحت غرقه إثر انزلاق قدمه وسقوطه بالمياه ولم تتهم أحدا أو تشتبه في وفاته جنائيا.

