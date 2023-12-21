الخميس 21 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس عنصر إجرامي لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية

محاكمة
محاكمة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عنصر إجرامى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة فى منطقة الجمالية. 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة و تم ضبطه، وبحوزته 4 بنادق خرطوش و23 فردا محليا ومجموعة من الطلقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وفى سياق آخر فقد أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بدء تنفيذ تحويلات مرورية جديدة اعتبارًا من غد الجمعة بسبب أعمال إنشاء محطة (4) بمشروع المونوريل بشارع ذاكر حسين، والتي ستؤدي إلى غلق كوبري جيهان السادات بشكل كامل لمدة 30 يومًا.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنّ التحويلات المرورية الجديدة تتمثل فيما يلي «القادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يمينا شارع بني أمية فيسارا شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربي».

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنّها ستعيّن الخدمات المرورية اللازمة، وسيتم التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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