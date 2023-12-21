تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمواجهة أبها.. ميتروفيتش يقود الهجوم

يحضتن ملعب استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية مواجهة قوية مساء اليوم الخميس، بين فريقي الهلال السعودي ونظريه أبها، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي والتي يحتضنها ملعب استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام أبها

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

الوسط: سيرجي سافيتش، مالكوم، روبن نيفيز.

الهجوم: سالم الدوسري، ألكساندر ميتروفيتش، ميشايل ديلجادو.

موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال وأبها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الهلال وأبها عبر فضائية SSC HD الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي في الوطن العربي.

ترتيب الهلال وأبها بالدوري السعودي

يتصدر فريق الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه النصر الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

أما فريق أبها فيحتل المركز السادس عشر، برصيد 14 نقطة فقط حصدها من 17 لقاء، فاز في 4 وخسر 2 وتعادل في 11 لقاء، كما سجل لاعبوه 19 هدف واستقبلت شباكه 41.