موعد مباراة الهلال وأبها بالدوري السعودي اليوم والقناة الناقلة

يستعد فريق الهلال السعودي لمهمة جديدة مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي مع نظريه أبها، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي والتي يحتضنها ملعب استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال وأبها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الهلال وأبها عبر فضائية SSC HD الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي في الوطن العربي.

ترتيب الهلال وأبها بالدوري السعودي

يتصدر فريق الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه النصر الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

أما فريق أبها فيحتل المركز السادس عشر، برصيد 14 نقطة فقط حصدها من 17 لقاء، فاز في 4 وخسر 2 وتعادل في 11 لقاء، كما سجل لاعبوه 19 هدف واستقبلت شباكه 41.