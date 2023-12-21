الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ختام برامج تدريبي لشباب وفتيات قنا.. وندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة قنا اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المجانية الثانية على مهنة المساحة بمركز التديب المهنى بقفط ضمن خطة التدريب المهنى للعام التدريبي 2023- 2024، وعمل الاختبارات النهائية النظرية والعملية للمتدربين الذين بلغ عددهم 14 متدربا ومتدربة بعد انتهاء مدة التدريب بواقع 100 ساعة تدريبية، وأيضا تنظيم ندوة للتوعية حول قضايا الهجرة غير الشرعية، بمقر شباب صناع (بجمعية ريدك) بقنا ، قام بها مكتب تفتيش وتشغيل قنا ، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لدعم الشباب من الجنسين سواء بتوفير فرص عمل لائقة لهم ، أو تدريبهم من أجل التشغيل بتوفير برامج تدريبية مستحدثة ومناهج عالمية لتأهيلهم لدخول سوق العمل، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ومخاطر الهجرة غير الشرعية وأثرها على الفرد والمجتمع.

txt

شحاتة: توجيهات السيسي "ضمان توافق تشريعات العمل وطريقة تنفيذها مع الاتفاقيات الدولية

txt

الخارجية الروسية: نواصل مع دول الآسيان العمل معا لمكافحة الجرائم الإلكترونية


وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتكثيف البرامج التدريبية المقدمة لهم من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيلهم لدخول سوق العمل، وكذلك توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وبمخاطر الهجرة غير الشرعية لبناء جيل مؤهل وواعى ، وأكد مدير المديرية على أنه جرى الانتهاء من الدورة التدريبية على مهنة المساحة ، وذلك بمركز التدريب المهني بقفط ، بحضور المهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط  ، وأحمد سيد شكل مسئول التدريب بالمديرية ، بالإضافة إلى التركيز خلال الندوة  التى جرى تنظيمها على أهمية فهم المخاطر الكامنة في الهجرة غير الشرعية، وضرورة توعية الشباب بأبعادها القانونية والاجتماعية السلبية ، والتشديد على ضرورة بذل الجهود المشتركة للحد من هذه الظاهرة وتوجيه الشباب نحو خيارات شرعية وآمنة.

مواد متعلقة

وزارة العمل تشارك في فعاليات إطلاق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية

وزارة العمل تشارك في احتفال اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

كيفية استخراج كعب العمل للمؤهلات وبدون وذوي الهمم ؟

وزارة العمل تُطلق 22 برنامجًا مهنيًّا لتَدريب شباب 8 محافظات بالصعيد

وزارة العمل تستكمل حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية
الجريدة الورقية