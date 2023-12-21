ختام برامج تدريبي لشباب وفتيات قنا.. وندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة قنا اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المجانية الثانية على مهنة المساحة بمركز التديب المهنى بقفط ضمن خطة التدريب المهنى للعام التدريبي 2023- 2024، وعمل الاختبارات النهائية النظرية والعملية للمتدربين الذين بلغ عددهم 14 متدربا ومتدربة بعد انتهاء مدة التدريب بواقع 100 ساعة تدريبية، وأيضا تنظيم ندوة للتوعية حول قضايا الهجرة غير الشرعية، بمقر شباب صناع (بجمعية ريدك) بقنا ، قام بها مكتب تفتيش وتشغيل قنا ، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لدعم الشباب من الجنسين سواء بتوفير فرص عمل لائقة لهم ، أو تدريبهم من أجل التشغيل بتوفير برامج تدريبية مستحدثة ومناهج عالمية لتأهيلهم لدخول سوق العمل، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ومخاطر الهجرة غير الشرعية وأثرها على الفرد والمجتمع.



وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتكثيف البرامج التدريبية المقدمة لهم من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيلهم لدخول سوق العمل، وكذلك توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وبمخاطر الهجرة غير الشرعية لبناء جيل مؤهل وواعى ، وأكد مدير المديرية على أنه جرى الانتهاء من الدورة التدريبية على مهنة المساحة ، وذلك بمركز التدريب المهني بقفط ، بحضور المهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط ، وأحمد سيد شكل مسئول التدريب بالمديرية ، بالإضافة إلى التركيز خلال الندوة التى جرى تنظيمها على أهمية فهم المخاطر الكامنة في الهجرة غير الشرعية، وضرورة توعية الشباب بأبعادها القانونية والاجتماعية السلبية ، والتشديد على ضرورة بذل الجهود المشتركة للحد من هذه الظاهرة وتوجيه الشباب نحو خيارات شرعية وآمنة.