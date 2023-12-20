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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الروسية: نواصل مع دول الآسيان العمل معا لمكافحة الجرائم الإلكترونية

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

وافقت روسيا والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على مواصلة تطوير تدابير لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع افتراضي عُقد بين روسيا والدول الأعضاء في الآسيان في 18 ديسمبر الماضي بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن الجانبين "أعربا عن نيتهما مواصلة تطوير صكوك ملزمة قانونا تحت رعاية الأمم المتحدة في مجال مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية"، وذلك حسب ما نقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم الأربعاء.

كما أشارت الخارجية الروسية إلى أن الاجتماع أكد التزام روسيا جنبا إلى جنب الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بتطوير التعاون بينهما، فضلاً عن البحث المشترك عن حلول لمواجهة التحديات والتهديدات في مجال المعلومات على أساس مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

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