وفاة سائق توك توك أسفل عجلات قطار بالشرقية

لقى سائق توك توك في العقد الثاني من العمر، صباح اليوم الخميس، حتفه، أسفل عجلات قطار الصالحية القديمة أبو كبير، متأثرا بالإصابات التي لحقت به خلال قيادته التوك توك الخاص به على مزلقان جهينة البحرية بنطاق دائرة مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى، بوصول " أحمد. . خ " 24 عاما، مقيم بدائرة مركز فاقوس، جثمان هامد، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص تبين وفاة الشاب متأثراً بالإصابات التي لحقت به، جراء اصطدام القطار به خلال سيره وعبوره بالتوك توك الخاص به مزلقان السكة الحديد وقت سير القطار.





على الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.