إصابة 38 تلميذًا بحالات اختناق بمدرسة في قنا

شهدت مدرسة تحيا مصر 2 بمدينة قنا الجديدة، إرتفاع حالات الاختناق إلى 38 حالة بينهم 31 تلميذًا و7 من العاملين، وجرى نقلهم إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال الحالات الصحية.

بداية تفاصيل الواقعة جاءت عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة يفيد بإصابة 10 طلاب و4 مدرسات إثر اختناق داخل مدرسة تحيا مصر 2 في مدينة قنا الجديدة.

وتقوم الطواقم الطبية العاملة في المستشفى، بإجراء الإسعافات الأولية لحالات الاختناق، التي وصلت من المدرسة، وسط رفع حالات الطوارئ ولم يعرف سبب ذلك الاختناق حتى الآن.

وفي وقت سابق من صباح اليوم وصل 10 طلاب و4 مدرسات للمستشفى، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

وقال مصدر، إن العدد في تزايد وتم نقل الحاليين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.