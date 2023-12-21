الخميس 21 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اجتماع البنك المركزي .. اقتصادي يكشف مصير سعر الفائدة

الدكتور محمد البهواشي
الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، تجتمع، اليوم الخميس، لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي للنظر في تحديد سعر الفائدة، متوقعًا تثبيت سعر الفائدة، خاصة أن هناك تحسنًا ملحوظًا طفيفًا في معدل التضخم، وهو ما يؤكد عدم استدعاء زيادة معدل الفائدة، ومن جانب آخر اليوم تخطينا أن سعر الفائدة يتحكم في السيولة.

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ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج

وأضاف البهواشي في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن التضخم الذي نشهده ليس ناتجًا عن سيولة، بل عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج فضلًا عن ارتفاع سعر العملة الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه، وهو المؤثر الأكبر في ارتفاع معدل التضخم.

موعد اجتماع البنك المركزي

جدير بالذكر تناقش لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 21 ديسمبر سعر الفائدة، سواء بالثبات أو الارتفاع على الإيداع والإقراض.

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