زيلينسكي يكشف عن إنجازات جديدة في جهاز الأمن الأوكراني

أكد الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، أن جهاز الأمن حقق إنجازات جديدية في مواجهة العمليات الروسية، حسبما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مساء اليوم الخميس.

واستمع زيلينسكي إلى تقرير رئيس جهاز الأمن فاسيل ماليوك، الذي أشار إلى الإنجازات الجديدة في مواجهة عمليات روسيا والمتعاونين مع موسكو.

وتحدث الرئيس عن ذلك في خطاب بالفيديو إلى الأمة قائلاً: "اليوم كان هناك أيضا تقرير من رئيس جهاز الأمن الأوكراني هناك المزيد من الإنجازات في مواجهة عمليات روسيا والمتعاونين معها هذه إنجازات مهمة، لذلك أنا ممتن لها".

زيلينسكي يُصدر مراسيم بفرض عقوبات ضد قادة عسكريين روس

أصدر الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، مرسومين فُرض من خلالهما عقوبات على 147 فردًا و303 كيانات قانونية، غالبيتها من روسيا، وشملت قادة عسكريين روس ومدراء مؤسسات إعلامية، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وتم نشر نص المرسومين على الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة الأوكرانية، وطالت تلك العقوبات مجموعة من الشخصيات الروسية الرسمية الرفيعة المستوى ومن بينهم قائد "المنطقة العسكرية الوسطى" في القوات المسلحة الروسية الفريق أندريه موردفيتشيف. ورئيس مديرية العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي. والفريق أول يفغيني بوردينسكي نائب رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس الإدارة التنظيمية والعسكرية الرئيسية، ومدير عام وكالة "تاس" أندريه كوندراشوف.