اليوم.. اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

تناقش لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري سعر الفائدة، سواء بالثبات أو الارتفاع على الإيداع والإقراض، اليوم الخميس 21 ديسمبر.

وتصدر موعد اجتماع البنك المركزى، مؤشرات البحث، خاصة أنه الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في عام 2023، وقد كشفت وكالة رويترز في استطلاع أن البنك المركزي المصري قد يبقي على أسعار الفائدة لليلة واحدة.

جدير بالذكر قام البنك المركزى، خلال اجتماعه السابق لشهر نوفمبر، بتثبيت سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وإبقاء سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.



