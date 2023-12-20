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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

من بينهم 5 صفقات.. الزمالك ينهي هذه الأزمات ببيع أحمد سيد زيزو

أحمد سيد زيزو لاعب
أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن إدارة الأبيض ستقوم بحل العديد من الأزمات، بعد بيع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، للدوري السعودي.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك سيوافق على بيع أحمد سيد زيزو مقابل 11 مليون دولار للدوري السعودي".

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وأضاف: "من خلال بيع زيزو، الزمالك سيحل من خلال الـ 11 مليون دولار، سيغلق جميع القضايا المرفوعة عليه في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي فك القيد".

وتابع: "بعد بيع أحمد سيد زيزو، الزمالك سيقوم بتجديد عقد أحمد فتوح ومحمد صبحي ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما، بالإضافة لحل أزمة المديونيات على النادي".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "نادي الزمالك سيقوم بالتعاقد مع 5 صفقات خلال الشتاء القادم، بالإضافة للتعاقد مع مدرب أجنبي، صاحب سيرة ذاتية كبيرة".

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