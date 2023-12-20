أستاذ علوم سياسية: الانتخابات الرئاسية توافق شعبي حول دولة مستقرة وسط محيط مشتعل

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات الرئاسية كانت لحظة توافق بين أبناء الشعب المصري، وشهدت ا

لتفاف حول القيادة السياسية لمواجهة التحديات، مشيرًا إلى أنها تحتوي على دلالة دولية تتمثل في كون مصر دولة آمنة ومستقرة في محيطي إقليمي ودولي مشتعل.

وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد "، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن النظام الدولي الحالي يخلق أزمات تستمر لفترات طويلة، مثل أزمة اوكرانيا التي وصلت إلى حالة من الجمود لدى الطرفين.

وأشار إلى أن كييف غير قادرة على استعادة أراضيها مرة اخرى وموسكو غير قادرة على التقدم إلى الأمام، وبالتالي من المتوقع أن تستمر حرب الاستنزاف ما بين روسيا وأوكرانيا خلال العام المقبل بما فيه من تداعيات حول العالم.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعاني من حالة اضطراب داخلي كبير للغاية وفي حالة من انعدام الرؤية، فشعبية الرئيس الأمريكي جون بايدن في حالة تدهور وانخفاض مستمر رغم تحسن الاقتصاد الأمريكي، بسبب موقف إدارة "بايدن" من أزمة غزة، مضيفًا أن أسهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري في حالة تصاعد، وهذا ليس بالضرورة أمر إيجابي لمصر والمنطقة.

وأشار إلى أن أزمة غزة للأسف من المتوقع أن تستمر رغم الحديث عن وقف الحرب، فالحديث الأمريكي الآن يتحدث على ضرورة انتهاء المرحلة الأولى من الحرب خلال أسابيع، وهذه المرحلة تتعلق بوقف استخدام القنابل الغبية التي تستهدف الجميع، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الحرب القائمة على هجمات محددة بدقة لاستهداف قيادات حماس.