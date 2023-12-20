إزالة ٢١ إعلان مخالف بشوارع مدينة قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، ومحمد عبدالرحيم مدير إدارة الإعلانات بالوحدة، وطه محمد عضو قسم الكهرباء بالوحدة ، حملة لإزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة بشارع ٢٣ يوليو - ميدان المحطة - منطقة النحال ، وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٢١ إعلان مخالف .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة والغير مرخصة حفاظاً على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق .