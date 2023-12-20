اقرأ غدًا بالوفد.. فشل المفاوضات حول السد الإثيوبي

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "فشل المفاوضات حول السد الإثيوبي".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

وزير الري: مصر تحتفظ بحق الدفاع عن أمنها المائي

قريبًا.. وقف كامل للحرب الإسرائيلية

الصهيونية ترتكب محارق للفلسطينيين في دير اللاتين ومخيمي جباليا والشابورة

نتنياهو" يستغل الحرب للهروب من السجن

أمريكا وحلفاؤها يستعدون لتوجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين

مصر تطالب المجتمع الدولي التصدي لإسرائيل

د. وجدي زين الدين يكتب: القادم أفضل

بعد الكشف عن "مافيا السكر" في وزارة التموين: تجار الأزمات مصاصو دماء المصريين

الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع تنتقل لولايات الوسط

وزير التموين: انفراجة في أزمة السكر وطرح 245 ألف طن بالأسواق