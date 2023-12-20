تجار الأزمات.. مصاصو دماء المصريين

بعد الكشف عن «مافيا السكر» فى وزارة التموين

بات الأمر واضحا للجميع أن ما تعيشه مصر فى الآونة الحالية من أزمات اقتصادية وارتفاع قوى فى الأسعار، نتيجة طبيعية لما يقوم به العديد من التجار الذين يرفعون أسعار سلعهم بلا مبرر ويخفون بضاعتهم ويقومون بتخزينها لتعطيش الأسواق لزيادة الأسعار، وهؤلاء فى الحقيقة مصاصو دماء لا يهتز لهم ضمير عندما يعانى البسطاء من عدم قدرتهم على شراء المنتجات، بل يكونون فى أشد أوقات السعادة نتيجة للمكاسب الخيالية التى يحققونها على حسابهم.

ممارسات تجار الأزمات أدت إلى نقص العديد من السلع، وتسببت فى أزمات عديدة، منها أزمة السكر الذى تخطى سعر الكيلو منه 50 جنيها، وكذلك أزمة البصل حتى وصل الكيلو إلى السعر نفسه، ويتكرر الحال فى الأرز والزيوت والخضراوات التى تشهد أسعارها ارتفاعًا غير مسبوق، وبرغم قيام الحكومة بالعديد من المبادرات التى من شأنها تخفيض الأسعار على المواطنين، وتكثف الأجهزة الرقابية الحملات على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة، إلا أن تجار الأزمات دائمًا ما يستعينون بخطط شيطانية للخروج من دوائر الاتهام.

«الوفد» تناقش كل أبعاد وأسباب زيادة الأسعار فى الملف التالي.