50 متدربًا على برامج القوانين واللوائح لمقدمي الخدمة الطبية بصحة الدقهلية

اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الخاص باللوائح والقوانين المنظمة للعمل في الأقسام الطبية جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى وإشراف الدكتورة إنعام صبحى على مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني بقطاع مكتب الوزير

شارك بالدورة نحو 50 متدرباً من مقدمى الخدمة الطبية بمختلف الوحدات والمنشآت الطبية التابعة واستمرت الدورة على مدار 5 أيام .

تضمنت الدورة محاضرات حول مكافحة العدوى والجودة بالمستشفيات، وإدارة وتداول الأدوية بالمستشفيات، والتجهيزات الطبية وصيانتها وتكهينها طبقا للوائح والقوانين المنظمة، علاوة على ولائحة المخازن والنماذج المتعلقة بالدورة المستندية للصرف والإضافة والاسترجاع من المخازن.

وفى نهاية الدورة , قامت الدكتورة إنعام صبحى على مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني بقطاع مكتب الوزير و الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتسليم شهادات للمتدربين ، بعد سماع آراءهم في الدورة التدريبية ومقترحاتهم لموضوعات التدريبات القادمة وأكد مكين أن التدريب من أهم المحاور الأساسية في خطة عمله لرفع كفاءة جميع العاملين القطاع الطبي علي مستوي المحافظة