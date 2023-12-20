الشعب يريد

الأربعاء 20/ديسمبر/2023 - 08:53 م 12/20/2023 8:53:56 PM

برافو.. الرئيس السيسى.. كتب وتحدث كثير من أساتذتنا وزملائنا وتلاميذنا عن الانتخابات الرئاسية والنتيجة، وأرى أن نسبة المشاركة جاءت لوعى المصريين بخطورة المرحلة التى نعيشها.. ونسبة الأصوات التى حصل عليها الرئيس السيسى تعكس المعقولية فلم تعد نسبة التسعات الثلاث موجودة والحمد لله.. أيضًا أعجبنى تخطيط المستشار محمود فوزى للحملة الانتخابية للرئيس السيسى ومشاركة الشباب ودور القوات المسلحة والشرطة فى هذه الانتخابات.

أما أهم ما تلى هذه الانتخابات فهو استقبال الرئيس السيسى لمرشحى الرئاسة وهم د. عبدالسند يمامة والسيد فريد زهران والسيد حازم عمر.. وهذا هو الجديد ويعد هذا اللقاء بمثابة عهد أن يقوم كل مرشح سابق بدفع حزبه أو ممثليه للمشاركة الفعالة فى معركة الحرب والسلام بمعنى توعية الشعب عن طريق حزبه أو مؤيديه بمدى خطورة الحروب من حولنا وكلى تفاؤل بدورهم داخل أحزابهم مستقبلا وأكرر أن مصر الآن فى «سوار من نار» داخليًا حيث الغلاء وأعباء الضيوف العرب الذين احتضنتهم مصر والتهديدات من كل جهات العالم شرقًا وجنوبًا وغربًا وشمالاً.. ناهيكم عن سد النهضة وما يحيط به من نوايا خبيثة تحاول النيل من مصر عن طريق نيلها الخالد.

ولهذا أرى استقبال السيسى لمرشحى الرئاسة يحمل الكثير من الأمل وأدعو الله أن يبدأ كل منهم مرحلة جديدة بناءة داخل حزبه.

وأدعو كل مواطن أن يحافظ على وطنه وأن تكون الفترة الرئاسية القادمة للعمل فقط وليس للمخالفات فى كل المجالات من النظافة والتعدى على الأراضى ومخالفات البناء والاستيلاء على أموال وممتلكات الغير سواء أملاك الدولة أو المواطنين ويا ليت كل مواطن يعى التحديات التى تحيط بالوطن والتى تعكسها نسبة المشاركة فى الانتخابات لنكون بناة له محافظين عليه ولا ننتبه لمن يسود الحياة ويفقد الأمل وينسى أن مصر محروسة على مر السنين والتاريخ وأن وعد الله لنا ألا نجوع ولا نعطش وأن دعاء السيدة زينب رضى الله عنها سجل هذا الوعد.. مصر تستضيف كل من يواجه الصعاب منذ فجر التاريخ وعاشت حروبًا وعصورًا غاية فى الصعوبة والمصريون الآن يشعرون بالمخاطر التى تحيط ببلدهم. يبقى فقط حساب من يخطئ حتى لا يكون بين المصريين من لا يبنى ويشيد ولا مكان لمن يهدم أو مسئول لا يعى حجم المسئولية ومخاطر اللحظة الراهنة.

تحية واجبة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، حيث وجه انتقادات للحكومة بسبب بعض المشروعات بقوانين والتى قدمتها للبرلمان وقال انها لا تتفق مع متطلبات الجمهورية الجديدة والعمل التشريعى والقانونى، داعيًا لإعادة هيكلة الجانب القانونى فى عمل الحكومة.

وقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة أول أمس إن البرلمان لا يدخر جهدًا لمد العون إلى الحكومة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن باعتبارها الغاية الأسمى من كل تشريع.

وقال أيضًا: على الحكومة «الأخذ بنصيحتى» ودعاها لمراعاة ذلك بدقة.. انها كلمة قاض يدرك قيمة العدل وتقديم النصيحة ومتطلبات المرحلة القادمة.. برافو المستشار الجبالى والكرة الآن فى ملعب مجلس الوزراء ومن بعدهم النواب الذين يمثلون الشعب.

<< الحياة حلوة:

كل يوم تزداد حرب غزة تعقيدًا.. وتتسع وتتعقد بعد هجمات الحوثيين وإعلان أمريكا إطلاق قوات متعددة الجنسية لحماية السفن بالبحر الأحمر تضم البحرين وكندا وفرنسا وانجلترا وهولندا والنرويج واسبانيا. الأمور تتعقد كل يوم.. والأمل فى الله تعالى وإليه ترجع الأمور.

تحرك الأجهزة الرقابية مع وزارة الداخلية لضبط تجار قوت الشعب المصرى ومعركة «السكر» على سبيل المثال يستحق التقدير.. وعلى رجال الدين التوعية بعقوبة «أكل قوت الشعب حرام».. وتحية لوزارة الداخلية التى تعمل فى صمت.