كنوز الوطن

الأربعاء 20/ديسمبر/2023 - 08:44 م 12/20/2023 8:44:34 PM

فارق كبير بين رئيس يفكر دون خيال، ويعمل دون رؤية، ورئيس لديه حلم ورؤية وقدرة على تحقيقها، الأول قد ينجح لكنه لا يحقق إنجازًا ولا يترك بصمة، والثانى قادر على صناعة النجاح وإحداث نقلة كبيرة فى بلده، وإقناع شعبه برؤيته، والرئيس السيسى من هذا النوع الثانى، لأنه ليس تقليديًا، لم يقبل أن يحصر نفسه فى حدود ما فرض عليه من تحديات وأولويات بعضها إرث تاريخى، وإنما خرج عن حدود الدائرة المتاحة وقرر أن ينطلق ببلده بعيدًا، رفض أن يستسلم لما فرض عليه وأن يتحدث بصيغة «ليس فى الإمكان أفضل مما كان» وإنما حارب ليغير الواقع، وأن يتحدى المحن، طموحه بلا حدود، والأهم أنه لا يكتفى بالطموح بل يصر على تحقيقه، منذ أن تولى المسئولية لا يرى المصريون منه قولًا بل فعلًا على الأرض، وتحركات غير نمطية، وفتح لملفات كان ممنوعًا الاقتراب منها باعتبارها شائكة، لم يلتفت للخلف، ولم يتوقف كثيرًا عند المعوقات على كثرتها، ولم يستسلم للتحديات رغم صعوبتها، بل أصر على الانطلاق بالبلد إلى الطريق الذى تستحقه كدولة صاحبة حضارة وتاريخ، فكانت النتائج ملموسة من الجميع، مشروعات بطول الوطن وعرضه، وتنمية على امتداد خريطة مصر، ومواطنة ينضوى تحتها كل المصريين، وحياة كريمة لكل المواطنين، عمل على استعادة دولة المؤسسات واستثمار ثرواتها، فخلق مساحات واسعة من التنمية، نجح فى تحديث قدراتها العسكرية وتطوير جيشها ليحتل مكانة عالمية فاستطاع ان يفرض ارادة الدولة على الجميع، ويرسم خطوطها الحمراء بوضوح ملزم لكل من يفكر فى المساس بأمنها القومى أو مقدرات شعبها، لهذا لم يكن غريبا أن نجد هذا العدد غير المسبوق من المصريين، أكثر من ٤٤ مليون مواطن، ينزلون إلى الصناديق ليقفوا بجانبه ويطالبون باستمراره قائدًا ورئيسًا لست سنوات قادمة، قد يكون جزءًا من الأمر رد الجميل من شعب يعرف الفضل، لكن الجزء الأكبر والأهم كان وعى المواطن وإدراكه أن مصر تحتاج للرئيس السيسى فى هذه الفترة العصيبة إقليميًا ودوليًا وعلى كل المستويات، لأنه من يملك القدرة على قيادتها للعبور بها من منطقة الخطر وضمان الاستقرار.

لقد منح الشعب ثقته من جديد للسيسى لأنه استحقها بالعمل والإخلاص، وفوضه من جديد لأنه خبرة قادر على تحمل المسئولية وتحقيق تطلعاتهم فى الأمان والتنمية والعمران، ويقينًا ستكون السنوات الست القادمة استكمالًا لمسيرة بناء الجمهورية الجديدة التى تعهد بها الرئيس، جمهورية ديمقراطية مدنية حديثة، والسيسى كما قال لا يعد إلا بما يستطيع تحقيقه.