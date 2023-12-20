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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بعد الفوز ببطولة أفريقيا

الشباب والرياضة: وفد رسمي في استقبال منتخب مصر لكرة الطائرة للناشئين

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة

استقبلت وزارة الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر  للناشئين للكرة الطائرة بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا بعد الفوز علي ليبيا صاحب الأرض والجمهور بثلاثة أشواط نظيفة.


أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في رسالته لأبطال الطائرة علي اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.


وأشار الوزير إلي استمرار الريادة القارية والعربية في الآونة الأخيرة علي مستوي الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية بفضل التطور الذى تشهده المنظومة الرياضية المصرية والدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

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