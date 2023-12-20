الزمالك يتعادل سلبيًا أمام ساجرادا ويتأهل رسميًا لربع نهائي الكونفدرالية

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة مباراة الزمالك ونظيره ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي جمعتهما علي ستاد 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الـرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وحصد الزمالك ننقطة ثمينة من خارج الديار وضعت أقدامه بشكل رسمي في الأدوار المقبلة ويتأهل لدور بع نهائي كأس الكونفدرالية بعد وصوله للنقطة العاشرة وتصدره لترتيب المجموعة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

الشوط الأول

شهد الشوط الأول محاولات من كلا الفريقين لإدراك الهدف الأول ولكن دون ترجمة حقيقة لأهداف، لينتهي الشوط بدون أهداف.

وكان الزمالك قريب من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد تسديدة قوية سددها محمد أشرف روقا أرتطمت في القائم.

كما هدد الزمالك مرمي ساجرادا في الدقيقة 28 من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية أيضًا من عمر جابر تصدي لها الحارس بصعوبة ليحافظ علي نظافة شباكه.

وهدد الزمالك مرمي ساجرادا في الدقيقة 49 من كرة ثابته نفذها زيزو، ولكن مرت الكرة بسلام علي حارس مرمي ساجرادا.

وفي الدقيقة 52 كان ناصر منسي علي بعد تسجيل الهدف الأول للزمالك بعدما أضاع فرصة خطيره من داخل الـ 6 ياردة، بعد كرة ركنية سقطت من الحارس ولكن اللاعب سددها في في يده مرة أخري لتضيع فرصة تسجيل الهدف الأول.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

1- الزمالك - 10 نقاط.

2- أبو سليم الليبي - 6 نقاط.

3- ساجرادا الأنجولي - 4 نقاط.

4- سوار الغيني - بلا نقاط.