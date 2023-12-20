إختيار المرشحين لمنصب مدير عام إدارات الأمن بجامعة سوهاج

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الاشرافية بالجامعة، وذلك لإختيار مدير عام إدارات الأمن الجامعي و الدراسات العليا وأمين كلية التربية.





جرت الأعمال بحضور أعضاء اللجنة المكونة من الدكتور حسان النعماني رئيساً للجنة، وبعضوية كلاً من الدكتور عبد الناصر يس ‏نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، ‏والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمستشار محمد ضياء الدين المستشار القانوني للجامعة و عصام الحناوي مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج.





وأوضح رئيس الجامعة، أنه يتم تقييم المتقدمين بناء على عدة معايير هي، التاريخ الوظيفي، والقدرات العلمية المناسبة للمنصب، وجودة مقترح التطوير وتوافر السمات الشخصية في المرشح كالقيادة، والحزم، والقدرة على إدارة الأزمات، لافتاً إلى أن المرشحين قدموا عروضاً عن سيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية والتدرج الوظيفي، كما قامت اللجنة بالإستماع إلى الأهداف والخطوات الفعلية التي ينبغي تحقيقها لتطوير الأداء وتحسين جودة العمل بالجامعة.





وضمت قائمة المرشحين لمنصب مدير عام إدارة الأمن الجامعي اللواء طارق حافظ وبالنسبة للمتقدم لوظيفة مدير عام إدارة الدراسات العليا وهو الدكتور ياسر رفعت عبد الرحمن، وبالنسبة للمتقدمين لمنصب امين كلية التربية ضم ١٢ متقدم من كليات الجامعة المختلفة.