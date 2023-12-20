نقابة الأطباء تخاطب وزارة الصحة بشأن ما تم تداوله عن مشروع قانون للمنشآت الطبية

خاطبت نقابة أطباء مصر بتاريخ 19/12/2023، وزارة الصحة للاستفسار عن صحة إعدادها لمشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة.

مشروع القانون

وطالبت نقابة الأطباء من وزارة الصحة، أنه فى حال صحة ما تم تداوله، بضرورة إرسال نسخة من مشروع القانون المقترح للنقابة، حتى يتسنى للنقابة مناقشته وعرض ملاحظاتها على الوزارة.

وفى سياق متصل فقد دعا نقيب أطباء مصر أ.د. أسامة عبدالحى، مجلس النقابة العامة وممثلى النقابات الفرعية لاجتماع طارىء بدار الحكمة يوم الثلاثاء الموافق 26/12/2023 الساعة الواحدة ظهراً.