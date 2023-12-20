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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة الأطباء تخاطب وزارة الصحة بشأن ما تم تداوله عن مشروع قانون للمنشآت الطبية

أ.د. أسامة عبدالحى
أ.د. أسامة عبدالحى

خاطبت نقابة أطباء مصر بتاريخ 19/12/2023، وزارة الصحة للاستفسار عن صحة إعدادها لمشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة. 

مشروع القانون

وطالبت نقابة الأطباء من وزارة الصحة، أنه فى حال صحة ما تم تداوله، بضرورة إرسال نسخة من مشروع القانون المقترح للنقابة، حتى يتسنى للنقابة مناقشته وعرض ملاحظاتها على الوزارة. 

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وفى سياق متصل فقد دعا نقيب أطباء مصر أ.د. أسامة عبدالحى، مجلس النقابة العامة وممثلى النقابات الفرعية لاجتماع طارىء بدار الحكمة يوم الثلاثاء الموافق 26/12/2023 الساعة الواحدة ظهراً.

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