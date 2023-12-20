إنطلاق مسابقة التفوق الكشفي للمديريات التعليمية المقامة بنجع حمادي

شهد صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا، والدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، يرافقه محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، و أحمد فراج رئيس قسم الأمن، تقييم مسابقة التفوق الكشفي للمديريات التعليمية للعام 2023/2024، والمقامة علي أرض مدرسة الزهراء الخاصة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، تحت رعاية اللواء أركان حرب أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

تكونت لجنة التقييم الجمهوري، من القائد محمد عبد اللطيف تمام ، وعضوية القائد حسام عبد الغني مصطفي، والقائد محمد سعد الدين جمال.

وأوضح صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا، أن فعاليات تقييم مسابقة التفوق الكشفي المديريات التعليمية، أقيمت هذا العام علي أرض مدرسة الزهراء الخاصة بنجع حمادي، حيث شملت العديد من العروض الكشفية، وإقامة معسكر كشفي، بإشراف حسن محمد عوض موجه عام التربية الرياضية، محمد فاروق مدير الأنشطة بالمديرية، ومحمود نجيب سباق موجه أول التربية الرياضية بإدارة نجع حمادي التعليمية.

وأشار مدير عام الشؤون التنفيذية، إلي النشاط الكشفي، يساهم في إعداد الطلاب إعداداً سليماً ليصبحوا مواطنين صالحين قادرين على خدمة أنفسهم وخدمة مجتمعهم، وهو أحد الأنشطة الكشفية التي تندرج ضمن مبدأ خدمة الغير، وجزء من البرنامج الكشفي هي عملية تغيير ديناميكية مستمرة تساعد أفراد المجتمع على معرفة احتياجاتهم، وتحديد مشاكلهم، وتجعلهم يعملون معتمدين على أنفسهم لوضع الخطط الواقعية لإشباع الاحتياجات وحل هذه المشاكل بما يحقق وصولهم لمستوى أفضل في النواحي الاجتماعية والاقتصادية.