الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الروسية: موسكو توقع اتفاقية شراكة شاملة مع طهران قريبا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا بصدد توقيع اتفاقية شراكة شاملة مع إيران خلال اجتماعاتهما رفيعة المستوى المقبلة.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "لقد تم الاتفاق تقريبا على نص معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية الإيرانية. ونتوقع أن يتم التوقيع على هذه الوثيقة الأساسية بين البلدين خلال إحدى الاتصالات رفيعة المستوى في المستقبل القريب".

وأكدت أن هذا الحدث "سيكون علامة بارزة في تاريخ العلاقات الممتد لقرون" بين روسيا وإيران.

وتعززت العلاقات بين روسيا وإيران، الخاضعتين لعقوبات اقتصادية غربية، في المجال العسكري ومجالات أخرى، منذ بدأت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا العام الماضي.

مواد متعلقة

الرئيس الكوري الجنوبي يدعو إلى تعزيز المراقبة والاستطلاع للتعامل مع تهديدات الشمال

الأسد: استقرار لبنان يساهم في استقرار سوريا

عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية: الاحتلال يرفض الاعتراف بقرارات مجلس الأمن الدولي

وزير الدفاع السعودي يبحث مع كبرى الشركات الفرنسية فرص التعاون في الصناعات العسكرية

الصين تخصص 4.23 مليور دولار لترميم الطرق في المناطق المتضررة من الزلزال

الحكومة الصومالية تعلن وفاة وزيرة المرأة وتنمية حقوق الإنسان

اليمن وأمريكا يبحثان المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية

بوتين يدعو البرلمان إلى مواصلة أعمال مجموعة العمل المعنية بالعملية العسكرية الخاصة
الجريدة الورقية