ماجد المهندس يختتم حفلات العام في البحرين

يحتفل الفنان ماجد المهندس مع جمهوره بحفل جديد في البحرين، ضمن سلسلة أعياد البحرين المقامة هناك وتضم عدد كبير من نجوم الغناء.

موعد حفل ماجد المهندس في رأس السنة بالبحرين

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 29 من ديسمبر على مسرح الدانة بالعاصمة البحرين، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أحدث أغاني ماجد المهندس جننت قلبي

كان قد طرح المهندس حديثًا أغنية جننت قلبي والتي حققت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها جنّنت قلبي بحبٍ يلوي ذراعي لاهو بتايب ولا عبّر تجاريبه امر الله اقوى احبك والعقل واعي ما جاب راسي سوى عشقك وتعذيبه سلّمت أمري وتفكيري مع اوجاعي وحبّيت ذاتك بإحسانه وعذاريبه ما كنت ناوي وما للحب اي داعي اذا الله راضي يسوق الخير ويجيبه شدّ انتباهي غرامٍ غيّر اطباعي حرّك شعوري واحس ربّي بلاني به وبكل هداوه لقيت القلب ملتاعي كان اهتمامي تكون اوّل مكاسيبه تبغى الصراحه يا روحي زانت اوضاعي ياللي لوحدك معاه ارتاح وودي به صار بحياتي وجودك اكبر اطماعي يا نبض قلبي ويا اغلى مطاليبه

