بث مباشر لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية 

يلتقي فريق الزمالك و نظيره ساجرادا في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ولمتابعة البث مباشر لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي.. إضغط هنا

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.

دكة بدلاء الزمالك أمام ساجرادا.. شيكابالا يجاور أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد زكي وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا .