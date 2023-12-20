سكرتير عام البحيرة يشهد اختبارات المتقدمين لمسابقة المهندسين

شهد اللواء محمد شوقي بدر - سكرتير عام لمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، جانباً من الإختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف الهندسية بديوان عام المحافظة ، والوحدات المحلية فى تخصص إتصالات وإلكترونيات والتي يتم تنفيذها بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

حيث أكد السكرتير العام على حرص المحافظة على إتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة، بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها، مشيراً إلى أن ذلك يهدف لتطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب، وتوفير الظروف الملائمة لهم علمياً وتكنولوجياً وفنياً وعلى جميع الأصعدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلي أن الإختبارات تجري بشكل إلكتروني من خلال أجهزة الحاسب الآلي دون تدخل بشري، لضمان نزاهة عمليات التقييم، وإنه تم تقسيم الإختبارات علي فترات زمنية مناسبة حسب كل تخصص لإتاحة الفرصة لجميع المتقدمين لخوض الإختبارات فى أجواء تنافسية، كما أنه تم إجراء عدد من الاختبارات فى عدد من التخصصات الهندسية خلال الفترة الماضية منها الحاسب الآلي والتخطيط العمراني والعمارة وجاري إستكمال باقي التخصصات والانتهاء من الاختبارات فى الموعد المحدد.