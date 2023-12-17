اجتماع البابا تواضروس بكهنة الرعاية فى الوجه البحرى

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، الخميس الماضى، بكهنة الرعاية الاجتماعية فى إيبارشيات الوجه البحرى ومحافظات القناة والقطاعات الرعوية بالإسكندرية بإجمالى ١٦ إيبارشية وقطاعاً فى إطار الاجتماع السنوى.

جاءت كلمة القمص بيشوى نبيل حول أبرز ما تم إنجازه فى خدمة الرعاية الاجتماعية، وعن برامج «علم ابنك»، «بنت الملك»، «شنطة البركة».

وتم عرض فيلم قصير عن مشروع «علم ابنك»، وفى نهاية اللقاء تم تكريم الطلبة المتفوقين فى المرحلة الإعدادية من المشاركين فى المشروع، والآباء أساقفة الإيبارشيات التى يتبعها المتفوقون.

وكانت كلمة البابا حول الآية: «فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ، أَنَا الأَسِيرَ فِى الرَّبِّ: أَنْ تَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُّ لِلدَّعْوَةِ الَّتِى دُعِيتُمْ بِهَا». (أف ٤: ١) والتى تتحدث عن ضرورة أن يكون كاهن الرعاية الاجتماعية أصيلاً فى خدمته، وأن تكون فى ثلاثة محاور وهى «الرعاية الأبوية» أى أن تكون أباً حقيقياً للرعية، أباً يساعد ويعطى، و«التدبير الحكيم» أى أن تُعلم كيفية تدبير أمور الحياة المنزلية والمالية والتعليمية والوقت بشكل صحيح، و«الخدمة المشبعة» أن تكون الخدمة مفيدة وفعالة سواء كانت الروحية أو التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية أو التنموية.

وأعلن قداسته عن دعم مالى، كمرحلة أولى، سيقدم لـ٣٠ إيبارشية من خلال أسقفية الخدمات، على أن يوجه هذا الدعم لمكتب التنمية الفرعى بالإيبارشية لصالح تمويل المشروعات الصغيرة، وأوصى الجميع بالاستفادة من فترة الصوم ونهاية العام وميلاد السيد المسيح بالتوبة وممارسة سر الاعتراف وتصفية النفس.