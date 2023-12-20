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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم البعبع بشباك التذاكر منذ طرحه

فيلم البعبع
فيلم البعبع

استطاع فيلم البعبع، بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، أن يحقق إيرادات بلغت 43.568.956 جنيهًا في شباك التذاكر، منذ طرحه بجميع دور العرض السينمائي.

 

تفاصيل فيلم البعبع:

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف: إيهاب بليبل وإخراج/ حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

 

فيلم البعبع

 تدور أحداث فيلم البعبع حول رجل عصابة يخرج من السجن ليفاجأ بأنه لديه طفلين بنت وولد، ثم يتورط في سرقة آثار ليهربا سويًا وتحدث بينهم مفارقات، فالعمل بنتمي لنوعية الأكشن الكوميدي.

 

يذكر أن الفنان أمير كرارة، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “سوق الكانتو”، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

 

مسلسل سوق الكانتو:

 يخوض النجمين أمير كرارة ومي عز الدين، السباق الرمضاني الحالي 2023 بمسلسل "سوق الكانتو"، والذي تدور أحداثه دور حول طاهر فؤاد عبدالكريم الحسيني، شاب مصري يناضل ضد الإنجليز قادة هروبه لاختبار والعمل بسوق الكانتو بعد انتقامه لزملائه الذين ماتوا في حادثة كوبري عباس الشهيرة ليبدأ هناك رحلة صعود يتحول فيها إلى أحد كبار السوق. 

 

 يشارك في البطولة كل من مي عز الدين وفتحي عبدالوهاب ومحمود البزاوي وشيرين، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج شركتي المتحدة وسينرجي.

 

نبذة عن أمير كرارة:

أمير محمد كرارة هو ممثل ومقدم برامج مصري من مواليد 10 أكتوبر 1977، كانت بدايته الحقيقية خلال تقديمه لبرنامج ستار ميكر عام 2003. 

اشتهر بأدواره الدرامية وأدوار الأكشن مثل أدواره في: حرب كرموز (2018)، وهروب اضطراري (2017)، وعمليات خاصة (2007)، ومن أهم مسلسلاته مسلسل كلبش بجميع أجزائه، والطبال (2016)، وحواري بوخارست (2015).

حققت أفلامه الأخيرة إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر، كما حقق مسلسل كلبش بجميع أجزائه نجاحًا كبيرًا في مصر، والذي اشتهر فيها باسم «باشا مصر».

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