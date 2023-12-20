محافظ الدقهلية يشهد استلام السيارة المتنقلة للحصول علي كارت الخدمات المتكاملة لذوي القدرات الخاصة

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء استلام السيارة المتنقلة " خدمات مصر " لتقديم خدمات الحصول علي كارت الخدمات المتكاملة لذوي القدرات الخاصة ، والمقرر تواجدها أمام مبني مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة المنصوره .

وقال " المحافظ " خالص شكري وتقديري للرئيس السيسي لدعمه الكامل لذوي القدرات الخاصه والذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده ، من خلال تقديم كافة الخدمات المختلفة لهم سواء رعاية صحيه أو الحصول علي سيارات مخصصة لهم تيسيرا عليهم في التنقل أو صرف معاشات شهرية لهم .

وأوضح " مختار " بأن الهدف من سيارة خدمات مصر هو التيسير علي ذوي القدرات الخاصه في سداد رسوم التقييم الوظيفي للحصول علي كارت الخدمات ، من خلال دفع الرسوم المقرره وعدم الذهاب الي البنوك أو مكاتب البريد لدفع الرسوم لرفع المعاناة عنهم واختصار للوقت .

ووجه " المحافظ " خالص الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعى علي سعيها الدائم في إيجاد حلول لتخفيف الأعباء عن اصحاب القدرات الخاصة سواء في الحصول علي كارت الخدمات أو صرف المعاشات الشهرية أو تلقي باقي الخدمات .

ياتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم والقدرات الخاصه وتلبية كافة مطالبهم ورفع المعاناة عنهم وتيسير الحصول علي كارت الخدمات المتكاملة لهم ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .