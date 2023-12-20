ندوة توعوية لطلاب جنوب الوادي بمخاطر الأمن القومي

حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، واللواء أركان حرب وليد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى و الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الندوة، اليوم الأربعاء، التثقيفية الستون التى تنظمها قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع الجامعات المصرية فى رحاب جامعة جنوب الوادي والتى تهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات والمعاهد المصرية والتوعية بالمخاطر التى تهدد الأمن القومى المصرى .

شارك في حضور الندوة عدد من القيادات التنفيذية ولفيف من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة والدكتورة هدى السعدى مقرر المجلس القومى للمرأة بقنا والطلاب من مختلف كليات الجامعة وممثلى رجال الدين الاسلامي والمسيحى وامناء الجامعة المساعدين بدأت الندوة فعالياتها بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من أبناء الجيش والشرطة والشهداء العزل الأبرياء الذين استشهدوا على يد الإرهاب الغادر.

هنأ الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على توليه رئاسة الجمهورية لفترة رئاسية جديدة وقدم رئيس الجامعة الشكر والتحية للقيادة العامة للقوات المسلحة وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري على تنظيم هذه الاحتفالات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربيةِ والقائدِ الأعلى للقوات المسلحة على الاهتمام بالشباب.

كما قدم الشكر والتحية إلى اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري للمعاونة الصادقة والدائمة للجامعة، ولشباب الجامعة، وقدم الشكر للعميد محمد غنيم - المستشار العسكري لمحافظة قنا على تواصله البنّاء وتعاونه المثمر مع الجامعة والدور المتميز الذي تقوم به إدارة التربية العسكرية بالجامعة جنوب الوادي متمثلة في مدير التربية العسكرية المقدم مصطفى سيد عيسى، كما ثمن الدور الذى اداه العقيد أشرف بغدادي أثناء إدارته للتربية العسكرية بالجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة نشأة الجامعة ومساحتها وعدد كلياتها وطلابها فى المراحل المختلفة وثمن رئيس الجامعة الدور الوطني العظيم الذي تؤديه قوات الدفاع الشعبي والعسكري في مواجهة الكوارث والأزماتِ وحشد الطاقات ، وتوفير المعدات ، والتنسيق مع الأجهزة المعنية والتنفيذية بالدولة من أجل التخفيف من حدة هذه الأزمات أو منع حدوثها،. كما أنها تؤدى دوراً معنويا في توطيدِ الهوية ورفع الروح المعنوية والتآلف والود والتكاتف.

واكد أن جامعة جنوب الوادي تعي دورها الوطني، وأن أبناءها يقظون ، وعلى مستوى عال من الوعي والحس الوطني، والشاهد على ذلك ما قامت به الجامعة في الأيام القليلة الماضية، حيث اعتبرت أنّ الانتخابات الرئاسية فرصة عظيمة لها من جانبين؛ الأول هو تأدية الجامعة لرسالتها المتضمنة المشاركة المجتمعية والثاني: استخدام هذه الملحمة الوطنية كمدرسة لتعليم الطلاب وشباب أعضاء هيئة التدريس والموظفين الممارسة السياسية المعتدلة ، والتي يغلب عليها الولاء والانتماء إلى الدولة المصرية، واستعرض خطة الجامعة في هذه الانتخابات الرئاسية.

ونقل اللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى، تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحه ووزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق أسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة المصرية معربا عن سعادته بالتواجد بين جدران هذا الصرح العلمى الكبير بيت العلم والمعرفة وسعادته وفخره بأبناءه طلاب جامعة جنوب الوادى وعلى وجوههم بشائر المستقبل الواعد والغد المشرق وهو الجيل الذى تعقد مصر عليه امالا كبيره لنهضتها .

وقال إننا هنا من أجل أن نشاركهم الحلم منطلقين معهم نحو بناء الجمهورية الجديدة والتى رأيناها معا من خلال المشروعات القومية الكبرى التى بعثت روح الامل فى شباب مصر بالاضافة الى المشروع الوطنى لتنمية الريف المصرى ( حياة كريمة ) والتى هدفت القيادة السياسية من خلاله الى تحسين مستوى المعيشة .

وقدم قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى التحية لأرواح شهداء مصر الذين بذلوا أغلى ما لديهم لننعم فى بيوتنا وشوارعنا وبين اهلنا بالأمن والأمان مؤكدا حرص القيادة السياسية والقوات المسلحة على تخليد ذكراهم وتوفير كافة سبل الرعاية لأسرهم وذويهم تقديرا لدماءهم الطاهرة التى روت تراب مصر مشيدا بما تم تقديمه فى هذه الندوة من فقرات ابداعية وفنية متنوعة.

مؤكدا ان الهدف من هذه الندوات هو مجابهة الفكر بالفكر وتحصين الشباب ضد الانسياق وراء الشائعات والاكاذيب ولا سبيل الى ذلك الا بالوعى.

تخلل الندوة التثقيفية محاضرة للشيخ عصام الروبى ممثل الازهر الشريف بعنوان " الأرض التى باركنا فيها للعالمين " كما قدمت فقرات شعرية وطنيه وعرض مسرحى لفريق المسرح بالجامعة . كما قدم كورال الجامعة مجموعة من الأغاني الوطنية التى ألهبت حماس الحضور وتجاوبوا معها.

وفى نهاية الندوة التثقيفية تم تكريم أسر الشهداء من محافظة قنا وطلاب الجامعة من ذوى الهمم المتفوقين رياضيا وعلميا كما تم تبادل الدروع بين رئيس الجامعة وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى.

واستقبل رئيس الجامعه قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى وضيوف الندوة فى قاعة كبار الزوار قبل بداية الندوة.