ضبط 25 ألف كتاب تعليمي بدون تفويض داخل مخزن بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

الداخلية ..ضبط 25 ألف كتاب تعليمى بدون تفويض داخل مخزن بالغربية

وقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية) بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه وضبط مالك المخزن، وبالتفتيش فى حضوره عثر على ( 25000 كتاب تعليمى لمراحل تعليمية مختلفة) بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فحص فيديو خطف فتاتين من داخل أسانسير إثر تخديرهما بالقوة في القاهرة

وفي واقعة أخرى، حدثت ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إثر تداول مستخدمي السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان داخل أحد العقارات أمام الأسانسير، وعندما فتح الباب خدر صغيرتين وخطفهم بالقوة بالقاهرة.

ويظهر الفيديو، طفلتين داخل مصعد بأحد العقارات، قبل أن يتوقف في أحد الطوابق، ويدخل رجلان ويمسك كل منهما بفتاة، ويقومان بوضع منديل أبيض على أفواههما، فسقطت إحداهما أرضا في الحال، وحاولت يائسة توجيه ضربات له على وجهه.

وتبين أن أحد الأشخاص الظاهرين في الفيديو هو والد الطفلتين، وارتكب الواقعة على إثر خلافات بينه وبين والدتهما على حسب التعليقات المنتشرة على فيديوهات كاميرات المراقبة.

وبدورها، تجري الأجهزة الأمنية التحريات لفحص الواقعة وكشف ملابساتها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.