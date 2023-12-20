موعد طرح فيلم Fighter بالسينمات لـ هريثيك روشان وديبكا بادكون

لفت نجما بوليوود هريثيك روشان وديبكا بادكون الأنظار للمرة الأولى في فيلم الحركة والإثارة "Fighter"، المفترض طرحه في السينمات المختلفة 25 يناير القادم.

نشر النجمين البوسترات الخاصة بالعمل والإعلان الرسمي، كما تشارك في أغنية دعائية للفيلم بعنوان " Sher Khul Gaye".

تفاصيل فيلم Fighter

وأعلن هريثيك روشان أنه من المفترض اطلاق الأغنية الثانية من الفيلم بعنوان "Ishq Jaisa Kuch"، ومن المفترض طرح الفيلم نفسه في دور العرض السينمائية المختلفة 25 يناير المقبل.

وكشف الإعلان التشويقي للفيلم، أنه فيلم إثارة وحركة حيث يجسد هريثيك دور قائد السرب المعروف باسم "باتي"، وديبيكا في دور قائدة السرب المعروفة أيضًا باسم ميني، وأنيل كابور في دور كابتن المجموعة راكيش جاي سينغ، وهم يقاتلون من أجل البلاد، والعمل من إخراج سيدهارث أناند، يعد فيلم Fighter بحركة ضخ الأدرينالين. في إعلان تشويقي رسمي، يُنظر إلى هريثيك على أنه قائد السرب شامشر باثانيا المعروف أيضًا باسم باتي،

وفي وقت سابق، تعاون هريثيك روشان وسيدهارث أناند في أفلام مثل Bang Bang وفيلم 2019 الناجح War.

فيلم Fighter