نجوم فيلم "أبو نسب" في عرضه الخاص.. الليلة

يجتمع نجوم فيلم “أبو نسب”، غدًا الخميس، في العرض الخاص له بحضور الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، داخل أحد المراكز التجارية الكبرى في مدينة 6 أكتوبر.

موعد العرض الخاص لفيلم أبو نسب

تبدأ فعاليات العرض الخاص لفيلم “أبو نسب” في السابعة مساءً، وينطلق بعده في مختلف دور العرض المصرية والعربية والعالمية.

فيلم "أبو نسب" من بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

قصة فيلم أبو نسب وأبطاله

فيلم أبو نسب من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

فيلم ليلة هنا وسرور لـ محمد إمام وياسمين صبري 2018

كان قد اجتمعا محمد إمام وياسمين صبري مؤخرًا في فيلم “ليلة هنا وسرور”، والذي تم عرضه في 2018، يبدأ الفيلم بـ سرور عندما يتعرف على هنا فيحبها ويتزوجها، وفي ليلة الدخلة تأتي عصابات لهم لقتل سرور، وبعد الهرب من العصابات يفسر سرور لهنا أنه من المخابرات المصرية وأن تلك العصابات هي عصابات روسية وأشخاص من الموساد ويتربص به عدة عصابات تتبع للمعلم الضو ليتم الكشف في نهاية الفيلم أنه نصاب محترف واسمه الحقيقي رضا، كان يعيش في إيطاليا وقام بسرقة تمثال أثري، وانتحل شخصية رجل أعمال يُدعى «سرور أبو الدهب» للهرب.