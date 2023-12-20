البورصة تخسر 9.8 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تخلت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء عن مكاسبها الصباحية، وتراجعت بصورة جماعية، تحت عمليات ضغط بيعية للمستثمرين الأجانب والمصريين.

خسر رأس المال السوقي للأسهم على 9.8 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.687.2 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوي 24837نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5410 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 7835 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 511 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب وسط تداولات 3 مليارات جنيه.