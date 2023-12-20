وصول 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

وصلت 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك حسبما أعلن عنه مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

وأوضح مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل بوصول 400 من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح.

وفي وقت سابق، وصلت 40 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وفقًا ما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن مراسلها.

وأشار مراسل القناة إلى أن 4 مصابين وصلوا من غزة إلى رفح للعلاج بالمستشفيات المصرية.



أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تستمر في عدوانها الغاشم على غزة بدعم أمريكي

أكد الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك مواصلة واستمرار من قبل إسرائيل في عدوانها الغاشم على قطاع غزة بدعم أمريكي بشكل مباشر، ويستكمل عملياته العسكرية في قطاع غزة وطغيانه على الشعب الفلسطيني وعلى مؤسساته المدنية والإنسانية.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر عدوانه على كل شيء حتى مفاصل الحياة في قطاع غزة والذي يمتد أيضًا إلى الضفة الغربية ويضرب هنا وهناك، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز".

وأشار إلى أن الجهود التي بُذلت خلال الفترات السابقة على مستوى الأمم المتحدة أو في أروقة مجلس الأمن انتهت كلها بفشل ذريع بسبب سياسة الولايات المتحدة الأمريكية واستخدامها للفيتو، ثم وصلت أيضًا لهذا الفشل، لأن الأساس الدولي والمصوغ الدولي لعملية معالجة الأزمة لم يكن بالشكل الكافي.