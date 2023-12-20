الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

14 لاعبا من صفوف بيراميدز في القوائم الأولية لمنتخبات أمم إفريقيا 2023

بيراميدز
بيراميدز

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، القوائم المبدئية للمنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا، والتي تضم 55 لاعبا يتم تقليصهم إلى 27 لاعبا في القائمة النهائية.

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وشهدت القوائم المبدئية لمنتخبات أمم إفريقيا 2023، وجود 14 لاعبا من صفوف بيراميدز، حيث ضم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، 11 لاعبا من صفوف السماوي، لقائمة الفراعنة  في البطولة القارية بالإضافة إلى 3 لاعبين في منتخبات المغرب، وبوركينا فاسو والكونغو الديموقراطية.

وضمت قائمة منتخب مصر، كل من أحمد الشناوي، علي جبر، أحمد سامي، أسامة جلال، محمد حمدي، محمود مرعي،كريم حافظ، عبد الله السعيد ، مصطفى فتحي، رمضان صبحي ومهند لاشين.

وشهدت قوائم منتخبات المغرب، بوركينا فاسو والكونغو الديموقراطية، وجود ثلاثي بيراميدز محمد الشيبي، بلاتي توريه وفيستون ماييلي.

وانضم الشيبي لقائمة منتخب أسود أطلس، فيما يدعم توريه قائمة بوركينا فاسو، ويحمل ماييلي آمال المنتخب الكونغولي في البطولة القارية.

وتقام بطولة أمم إفريقيا، في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين، ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

ويبدأ المنتخب مشواره في البطولة بملاقاة موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، على أن يواجه غانا يوم 18 من الشهر ذاته، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي يوم 22 يناير.

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