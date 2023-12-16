رئيس مجلس النواب ينعى أمير دولة الكويت

نعى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس باسمه واسم أعضاء مجلس النواب المصري إلى شعب الكويت الشقيق وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات.

وأعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الكويت الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، سائلاً المولي - عز وجل – أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم شعب الكويت والأمة العربية والإسلامية صبر المؤمنين.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).